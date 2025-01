Ilgiorno.it - Tribunale di Monza nel degrado: allagamenti, uffici evacuati e il cortile che sprofonda. “Un disastro”

– La giustizia monzese è divisa tra 12 sedi dislocate in città, che costano quasi 750mila euro di affitti all’anno, ma molte ormai versano da tempo in condizioni precarie. Prima tra tutte ildi piazza Garibaldi, lo storico ex convento nel cuore della città ora diviso a metà tra l’ala destra che era occupata dalla Procura, tutta impalcata perché sono in corso lavori di ristrutturazione straordinaria con i fondi del Pnrr e la parte sinistra che è in condizionise. “Il palazzo versa in un gravissimo stato die necessita di un’urgente e non più differibile manutenzione straordinaria rischiando, altrimenti, di dover bloccare gli accessi in quanto vi sono continue e ingenti infiltrazioni con distacco di intonaco e calcinacci e fessurazioni diffuse – scrive la presidente del, Maria Gabriella Mariconda, nella relazione sull’anno giudiziario 2024 –.