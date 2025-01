Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 5.2 colpisce Artuma Fursi in Etiopia

Una scossa didistimata attorno a 5.2 è stata registrata nella regione di, in.L’epicentro è stato localizzato nei pressi della cittadina, con una profondità stimata di circa 15 chilometri, un valore che potrebbe aver amplificato gli effetti del sisma nell’area circostante.Al momento, non sono stati segnalati danni significativi o vittime, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione. L’area colpita si trova in una zona sismicamente attiva, dove fenomeni di questo genere non sono rari.Per ulteriori aggiornamenti sulle scosse in Italia e sui principali eventi sismici nel mondo, è possibile consultare la nostra sezione terremoti, costantemente aggiornata per garantire un’informazione tempestiva e accurata.L'articolodi5.