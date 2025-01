Sport.quotidiano.net - Supercoppa, Conceiçao: "I ragazzi hanno meritato. Ripresa diversa dal primo tempo"

Ryiad (Arabia Saudita), 3 gennaio 2024 – Saranno Milan e Inter a giocarsi lunedì sera la vittoria dellaItaliana 2025. Dopo i nerazzurri, chemandato al tappeto l’Atalanta in un match senza storie, infatti,raggiunto la finale – un “derby della Madonnina” che si giocherà a inedite latitudini saudite – anche i rossoneri, che in rimontasconfitto 2-1 la Juventus: un successo strappato con le unghie con i denti dagli uomini di, finiti sotto nel punteggio per il gol siglato al 21’ da Yldiz, perso da un Theo Hernandez ancora decisamente lontano da quello dei giorni migliori, ma poi capaci – dopo ungiocato in maniera troppo passiva - di rialzarsi nella, grazie soprattutto ai cambi operati dal neotecnico rossonero: la chiave è stata in particolare l’ingresso di Musah per un Bennacer comprensibilmente ancora fuori forma.