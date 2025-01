Nerdpool.it - NerdPool incontra Pepe Larraz

Ormai da diversi anni, per chi legge fumetti Marvel è facile trovare il nome ditra i disegnatori delle testate di punta dell’editore. Panini Comics ha pubblicato di recente il crossover Blood Hunt, mentre in precedenza il disegnatore ha dato il suo contribuito in maniera significativa all’Era Krakoana degli X-Men, partendo proprio dalla mini iniziale House of X. In occasione di Milan Games Week & Cartoomics abbiamo avuto l’occasione di parlare condei suoi ultimi lavori e della sua carriera. Vi lasciamo quindi all’intervista e buona lettura! Uno degli ultimi lavori che hai realizzato per Marvel Comics è Blood Hunt, un crossover in cui l’Universo Marvel ha dovuto affrontare la minaccia dei vampiri. Sei un fan dell’horror e in particolare di queste creature e com’è stato lavorare su questa storia?Mi piacciono i film horror, a piccole dosi.