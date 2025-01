Oasport.it - NBA, i risultati della notte (4 gennaio): Thunder alla 14a di fila, McCollum a quota 50. LeBron James inanella altri record

Nove le partite disputate nell’ultimaNBA, che ha portato alle lega diversi scontri di alta levatura e anche un certo numero di protagonisti a volte anche non essenzialmente identici a quelli che si vedono di solito. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.Pur senza Simone Fontecchio, i Detroit Pistons (16-18) riescono a battere gli Charlotte Hornets (7-26) per 98-94, una partita a basso punteggio secondo gli standard NBA. Decisivo Tobias Harris con 24 punti, ce ne sono 20 dall’altra parte per Miles Bridges. Gli Orlando Magic (21-15) vincono in trasferta sui Toronto Raptors (8-27) per 97-106anche per meritoprova da 25 punti di Tristan da Silva, che cancella così l’omologa prestazione di Jakub Poeltl per i canadesi.Per gli Oklahoma City(29-5) semplicemente non c’è stop che tenga: 14 vittorie incon quella contro i New York Knicks (24-11) per 117-107.