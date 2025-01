Ilrestodelcarlino.it - Minaccia il titolare di un negozio con il coltello: denunciato 35enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Litiga con ildi un supermercato e locon un. È accaduto nel pomeriggio di martedì scorso, l’ultimo giorno dell’anno, alConad in via Cecchini nel centro di Cesenatico. Dalle prime testimonianze un uomo di 35 anni è entrato nel supermercato e, mentre si muoveva tra gli scaffali, ha notato che un altro uomo lo stava guardando. Sentendosi osservato, si è rivolto all’uomo estraendo une rivolgendosi dicendo "cosa vuoi da me?", mentre gli agitava la lama davanti. Fra i due fortunatamente non c’è stato alcun contatto fisico ed ilè uscito dal. Ildel Conad ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cesenatico, che in pochi minuti hanno individuato e fermato il presunto responsabile, che si stava allontanando in direzione di una strada vicina.