Mercato. La Cremonese deve prima vendere . Lochoshvili piace al Modena

Sfoltire, possibilmente in maniera rapida, la rosa. Liberare dei posti e solo dopo aprire le porte a possibili nuovi acquisti. Mese cruciale per la, quarta in classifica e decisa a giocarsi tutte le carte per la corsa alla serie A. la promozione diretta sembra complicata, gli eventuali playoff sono alla portata. Ma in questi giorni, approfittando della sosta, bisognerà dare priorità alle uscite. Fra i calciatori che hanno manifestato l’intenzione di cambiare aria c’è Luka: il georgiano è nel mirino delma sondaggi sono stati fatti pure dalla Turchia. Fra i possibili partenti su cui sta lavorando il ds Giacchetta c’è pure Dennis Johnsen, attaccante norvegese che non è mai riuscito a imporsi in modo definitivo. Nonostante un buon inizio, la sua stagione è stata segnata da infortuni e troppe pause.