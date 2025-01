Ilgiorno.it - Meneghino del regno dei Sempreallegri. Divertimento assicurato coi burattini

L’anno a Varese si apre all’insegna delper i bambini. Domani prenderà il via la rassegna "in città 2025", terza edizione di una proposta voluta dal Comune in collaborazione con il Teatro deidi Varese, con la direzione artistica di Enrico Colombo (nella foto). Due gli spettacoli, alle 9.45 e alle 11.30, presso il Miv - Multisala Impero. La Compagniadi Milano porterà in scena "neldei". Questa la trama: il terribile conte Trombetta ha preso il potere suldiassistito dal gigante Crocchiasodo e per diventare re vuole sposare la principessa Diamantina e trasformare ildaa SempreTristi. Mae Lindoro riusciranno a sistemare ogni cosa e a riportarein allegria.