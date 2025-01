Laprimapagina.it - Lotteria Italia 2025: tutto quello che c’è da sapere sull’estrazione finale e sui record storici

Leggi su Laprimapagina.it

Lasi prepara a chiudere il periodo delle festività con l’attesissima estrazionedei biglietti vincenti. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, la sera del 6 gennaio, durante una puntata speciale del programma “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino.Come funziona laPartecipare è semplice: i biglietti possono essere acquistati sia in formato cartaceo che digitale, con un codice univoco abbinato a ogni tagliando. Ogni biglietto offre la possibilità di vincere premi giornalieri, oltre a concorrere all’estrazionedel jackpot. Il primo premio è di 5 milioni di euro, ma sono previsti numerosi premi minori per i codici estratti.Dove vedere l’estrazioneL’estrazione sarà trasmessa durante la trasmissione “Affari Tuoi – Speciale”, condotta da Stefano De Martino, a partire dalle 21:30 su Rai 1.