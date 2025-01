Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Skiathlon Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: alle 15.30 il via della gara femminile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Per la singola prova, non possiamo non considerare una papabili al podio la tedesca Victoria Carl. Attenzione ancheprestazioni di Silje Theodorsen, Kristin Fosnaes e Nora Sanness, atlete norvegesi sulle quali bisogna sempre prestare uno sguardo.15.15 Al contrariosituazione presente in campo maschile, tra le donne c’è maggior incertezza. In un minuto infatti troviamo ben quattro atlete: al comando c’è Astrid Slind, prima con un margine risicatissimo su Therese Johaug (8?). Seguono Kerttu Niskanen a 29? e Jessie Diggins staccata di un minuto. Le due norvegesi saranno le donne da battere quest’oggi, con la connazionale Heidi Weng che potrebbe recitare il ruolo di terzo incomodo.15.10 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alladelloin programma in Val di(Italia) valido per ilde Ski 2024-