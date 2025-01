Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders si conferma il migliore tra le moto dopo 244 km, Chicherit in testa tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.39– Vi confermiamo al rilevamento del km 244 l’australiano Daniel, su KTM, a comandare questa speciale n.1 con il crono di 2:57:31. L’aussie precede lo spagnolo Schareina (Honda) in 2:59:20 e l’americano Ricky Brabec (Honda) in 2:59:32. A completare la top-5 Ross Branch (Hero) e Pablo Quintanilla (Honda).9.32siil più veloce anche92 km con un margine di 1’06” su Baciuska, 1’15” su Quintero e 1’18” su Lategan. Distanti alcuni big: Loeb e Sainz pagano 3’51”, Al-Attiyah 4’23”.09.15– Al rilevamento del km 244 l’australiano Daniel, su KTM, hato la vetta della classifica in questa speciale n.1 con il crono di 2:57:31. L’aussie precede lo spagnolo Schareina (Honda) in 2:59:20 e l’americano Ricky Brabec (Honda) in 2:59:32.