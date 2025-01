Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Chicherit nuovo leader della generale tra le auto, Sanders concede il bis tra le moto, van den Brink vince tra i Camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:46 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per domani con il secondo stage, dalla durata di 48 h, sempre da Bisha a Bisha. BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA!14:51Mitchel Van den(Eurol Rally Sport) è aggiudicato il primo stage. L’olandese ha chiuso i conti con il tempo totale di 5:11:09, seguito a sorpresa da Loprais (Instatrade Loprais Team De Rooy FPT), il quale ha tagliato il traguardo per secondo con un gap di +1:40. Vicino anche Macik (MM Technology), sul gradino più basso del podio con +2:29. Quarto posto per Soltys (Tatra Buggyra ZM Racing) cn +8:18. 14:25– Siamo in attesa dell’ultimo rilevamento, quello decisivo13:47– Al rilevamento 330 Van De Brick conduce la gara con il tempo di 4:12.