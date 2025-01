Lanazione.it - Lista di Comunità, l’analisi Ptop Bibbiena

Arezzo, 4 gennaio 2025 – «Durante lo scorso consiglio comunale, abbiamo espresso il nostro voto contrario ai documenti relativi al bilancio 2025-2027. Pur avendo ribadito in aula le nostre motivazioni – dal disaccordo di fondo con il programma di mandato dell’amministrazione alla scarsa concretezza delle proposte – è fondamentale approfondire alcune criticità emerse daldel Piano Triennale delle Opere Pubbliche (). Un elemento che colpisce sfogliando ilè la costante presenza di progetti che, anno dopo anno, vengono spostati nel tempo senza mai vedere una reale attuazione. Prendiamo ad esempio la riqualificazione degli stadi comunali: questi interventi compaiono nei piani triennali sin dal 2022 - forse anche prima, non siamo andati oltre - , ma i lavori previsti continuano a essere posticipati: dal 2024, ora li troviamo programmati per il 2027, in una rincorsa che sembra non avere fine.