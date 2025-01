Isaechia.it - Grande Fratello, Helena torna in Casa e lancia una frecciata al veleno a Mariavittoria: ecco cosa ha detto

Leggi su Isaechia.it

In queste orePrestes è al centro delle polemiche dentro e fuori ladel.Il suo brutto gesto di ieri sera, arrivato al culmine di una serie di reciproche provocazioni con Jessica Morlacchi, ha fatto indignare e mormorare il web.Subito dopo la lite la modella brasiliana si è trasferita nella suite per evitare ulteriori burrascosi confronti. Intanto, da fuori, i suoi parenti e quelli della cantante romana si sono esposti mediaticamente a tutela dell’una e dell’altra.I telespettatori tuttavia non sono tutti contro di lei: c’è anche chi crede che sia uno scatto d’ira che, seppur imperdonabile, è il frutto di tanta resistenza ai vari punzecchiamenti e mancanze di rispetto.Questa mattinaha fatto ritorno nel gruppo. E lo ha fatto, come sempre, nel suo stile!Minghetti e Alfonso D’Apice stavano cercando un chiarimento dopo vari malintesi.