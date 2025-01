Ilfoglio.it - Divina bellezza. Ma quale Roma, il Tesoro di Terrasanta è in mostra (ancora per poco) a Firenze

È aperta per pochi giorniuna fenditura nel tempo in cui rimirare barlumi di secoli scuri e luminosi, eroici e tremendi, dardeggianti attraverso oggetti solenni e mirabili confezionati ad gloriam Christi in un lontano passato. E non è un caso che quel pertugio sia collocato nel Dna storico di Fiorenza, in San Pancrazio, oggi ospizio del Museo Marino Marini, ma antica chiesa fiorentina dove a metà del Quattrocento l’archistar Leon Battista Alberti ricostruì da par suo – nella adiacente Cappella Rucellai – un fedele modello del Santo Sepolcro. In questa speciale giunzione trae Gerusalemme staziona, per breve tempo, ungelosamente protetto dai Custodi di, i francescani: manufatti preziosi, doni inviati dalle corti europee lungo cinque secoli, omaggi di sovrani al Sovrano nel cui nome loro stessi erano stati incoronati.