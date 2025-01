Ilfattoquotidiano.it - Dagli Usa pronti 8 miliardi in bombe e missili per Israele: Joe Biden continua ad armare gli alleati prima di lasciare la Casa Bianca

Mancano ormai poco più di due settimane all’addio di Joealla. E con la prospettiva di grandi stravolgimenti marchiati Donald Trump, il presidente americano uscente pensa all’eredità daagli Stati Uniti e soprattutto ad alcunia lui cari. Anche e soprattutto in politica estera. L’ultima notizia riguarda ancora la fornitura di armi a. Un pacchetto tutt’altro che misero: 8di dollari.Non si tratta, per il momento, di una mossa definitiva. Secondo quanto rivela Axios, che cita fonti vicine al dossier, l’amministrazione ha notificato “informalmente” al Congresso un accordo per la vendita di armi a Tel Aviv. Intesa che, oltre all’alto valore economico, assume importanza anche per il tipo di armamenti in questione. Si tratta infatti di munizioni per caccia ed elicotteri da combattimento,aria-aria Aim 120C-8 Amraam, proiettili di artiglieria da 155 millimetri eHellfire Agm-114, oltre adi piccolo diametro, kit Jdam per trasformare lein ordigni di precisione e testate da 500 libbre.