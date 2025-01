Liberoquotidiano.it - "Come l'ho rovinato": Ilary Blasi, la rivelazione choc sul fidanzato Bastian

"Sicuramente io gli ho dato un bel casino! Un vero macello. L'hocon tutti i paparazzi. È una vita che non si aspettava assolutamente. Un mondo lontano dal suo, un modo così di vivere non l'avrebbe mai immaginato":, intervistata da FQ Magazine, lo ha detto a proposito del suo. La relazione tra i due va avanti da ormai due anni. La coppia sembra inseparabile e affiatata. La conduttrice ha rivelato di aver incontratoper la prima volta in aeroporto. E per entrambi è stato un colpo di fulmine. "L'ho incontrato in un periodo della mia vita un po' particolare - ha spiegato la-. Lui mi ha dato la forza del confronto e del dialogo. Ho trovato una persona con cui non condividere il passato, ma semplicemente momenti vissuti insieme". La conduttrice, intanto, è pronta a tornare sul piccolo schermo con "", la docuserie esclusiva di Netflix in arrivo il 9 gennaio, che si preannunciail seguito di "Unica".