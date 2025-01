Cinema | Nick Vallelonga giro in Italia il mio That’s amore con Travolta

Leggi su Ildenaro.it

, due premi Oscar 2019 per la sceneggiatura e la produzione del film ‘Green Book’ di Peter Farrelly (con Viggo Mortensen nel ruolo di suo padre Toni ‘Lip’ ) annuncia dal Sorrento film & food festival il suo prossimo impegnotografico ‘’ un film che sarà realizzato interamente in. Sarà una favola surreale senza tempo, una commenda romantica e musicale con John, Katherine Heigl, Christopher Walken, Dan Ackroyd, Drea de Matteo e Madalina Ghenea. «Dopo queste nuove meravigliose esperienze tra Capri, Hollywood e Sorrento – aggiungeche domani sara’ premiato al termine della proiezione speciale del suo film da Oscar al Teatro Tasso, nel clou del terzo SorrentoFFF – resterò ancora un po’ di tempo intra Milano e Roma per ultimare la preparazione con possibili co-produttori e definire anche ulteriori ruoli per attorini.