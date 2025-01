Sport.quotidiano.net - Chichizola, vicinissimo allo Spezia, il via libera della proprietà aquilotta

La, 4 gennaio 2025 – Il portiere Leandro. Come riferito da La Nazione, nella giornata di ieri il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli hanno varcato la Cisa per definire il trasferimento di un estremo difensore di assoluto valore e esperienza, in grado di sostituire degnamente l’infortunato Fu Sarr. Ebbene, il portiere è Leandro, classe 1990, tesserato con il Parma, che già militò nellodal 2014 al 2017 e che lasciò un ricordo indimenticabile per le sue parate prodigiose che contribuirono ad avvicinare le Aquile alla Serie A. Un grande colpo piazzato dal ds Stefano Melissano, con il placetarrivato in prima serata a seguito di una conference call che ha visto protagonisti il presidente aquilotto Philip Platek, l’ad Andrea Gazzoli e lo stesso ds aquilotto.