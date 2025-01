Serieanews.com - Calciomercato Serie A, che rivoluzione: ora cambia tutto, ufficiale il nuovo regolamento, big nei guai

A, arriva la: oradavvero, èilIlè uno degli eventi più attesi della stagione, un momento in cui i club si rinforzano, si sno calciatori e cercano soluzioni a breve termine per colmare le proprie lacune. Uno degli strumenti più utilizzati per ottenere giocatori senza impegni economici a lungo termine è il prestito.A, che: orail, big neianewsMa da qualche anno, il meccanismo dei prestiti è finito nel mirino, sopratin Italia, dove è stato spesso oggetto di critiche per l’abuso che ne veniva fatto. Ora, con l’entrata in vigore di nuove normative, il prestito dei calciatori sta per subire unadimenti significativi, e la FIGC ha deciso di intervenire per cercare di rendere il sistema più equilibrato e sostenibile.