Sport.quotidiano.net - "Ancora dispiaciuto per la retrocessione"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con 352 presenze e 83 gol nei professionisti, è uno dei calciatori reggiani più rappresentativi degli ultimi 15 anni: Luca Siligardi, che spegnerà 37 candeline il 26 gennaio, da inizio dicembre è tornato a casa, firmando con la Correggese, in Eccellenza. Per lui brillano le 113 presenze in Serie A con 8 gol e 5 assist, ma anche i 162 gettoni in Serie B (37 gol e 28 assist), e 57 presenze in C con 9 gol e 7 assist. Le maglie indossate: Livorno, Parma, Verona, FeralpiSalò, Triestina, Spal, Bologna, Reggiana (9 presenze in B nel 2021 con Alvini), Bari, Crotone, Piacenza e Inter (anche giovanili). Luca Siligardi, com’è nata la scelta Correggese? "Quest’estate, dopo l’avventura con la Spal, avevo bisogno di restare in forma. Conosco i dirigenti della Correggese e gliel’ho buttata lì e da inizio agosto ho iniziato ad allenarmi con loro".