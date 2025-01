Ancona allarme fuga di gas il Comune | Non uscite di casa

Leggi su Dayitalianews.com

A Torrette di, un’auto è finita contro una colonnina del gas, provocando una massiccia fuoriuscita di metano nell’area circostante. L’incidente ha generato un forte e incessante rumore, percepito chiaramente da tutti gli abitanti del quartiere.Secondo le prime notizie, una o più persone sarebbero rimaste intrappolate nell’auto. I soccorritori stanno tentando di avvicinarsi al veicolo, ma ladi gas in corso rende l’operazione particolarmente complicata, obbligandoli a procedere con estrema cautela per evitare ulteriori rischi.“Attenzione a Torrette! In seguito a un grave incidente stradale e a una consistentedi gas, alcune strade sono state chiuse al traffico. Le interruzioni riguardano via Lambro e via Esino. Si invita la popolazione della zona a NON USCIRE die a tenere le finestre chiuse.