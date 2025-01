Anteprima24.it - A Napoli folla ma niente fila per i saldi e ‘assalto’ a griffe

Tempo di lettura: < 1 minutoNessunaall’ingresso dei negozi, attesa più lunga del solito alle casse degli store dei marchi nazionali e tanti giovani a caccia di occasioni per scarpe e abbigliamento sportivo. La prima mattinata diha avvantaggiato esclusivamente i brand più noti.panico, in via Toledo, ma un moderato aumento di vendite che però non ha interessato i piccoli negozi. Stessa situazione a via Chiaia, via dei Mille, viangieri, piazza dei Martiri e per ledi via Calabritto dove non si è finora assistito al classico “assalto” in cerca del super sconto. L’effettonon ha portato ad alcun effetto anche nel nuovo centro commerciale Maximall Pompeii dove al momento non si registrano code agli ingressi degli store. L'articolo Amaper iproviene da Anteprima24.