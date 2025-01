Ilveggente.it - Venezia-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della diciannovesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.La mini-striscia positiva delsi è interrotta una settimana fa al “Maradona” contro il Napoli: una partita sulla carta proibitiva e che i lagunari hanno perso come da, ma la prestazione non è stata completamente da buttare per gli uomini di Eusebio Di Francesco, capaci di resistere e mettere la museruola all’attacco della squadra di Antonio Conte fino a 10 minuti dalla fine, quando un gol di Raspadori ha sbloccato il match regalando tre punti d’oro agli azzurri (1-0).A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itIl rammarico ovviamente rimane ma gli arancioneroverdi, tenuti a galla dalle parate di un sontuoso Stankovic, hanno dimostrato di aver acquisito qualche certezza in più rispetto ai mesi scorsi.