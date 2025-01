Valerio Mastandrea dal 10 al 12 gennaio alla Pergola con ‘Migliore’

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Appuntamento con un testo profondo e allo stesso tempo divertente nella sua amarezza al teatro delladi Firenze, dal 10 al 12in Migliore dà vitastoria comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che, in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto), entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure.Migliore, al Teatro delladal 10 al 12, racconta i nostri tempi, le persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri. E racconta il paradosso dei disprezzati, che di fronte a queste persone chinano la testa e – affascinati – li lasciano passare.