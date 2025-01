Lanazione.it - Spaccata al ristorante Belcore: il titolare insegue il ladro e lo consegna alla polizia

Firenze, 3 gennaio 2025 – Due colpi messi a segno a distanza di pochi metri. Vittime ildi via dell'Albero e ilGiorgio di via Palazzuolo. Secondo quanto ricostruito, un ragazzino a viso scoperto avrebbe infranto la porta a vetri delper poi uscire con alcune bottiglie di alcolici. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 del mattino. Nemmeno l'rme fumogeno è servito a scoraggiare il responsabile. Il figlio del proprietario poco dopo, alle 8, avrebbe riconosciuto ilche stava passeggiando indisturbato. "Quando lo ha visto lo ha rincorso e lo hato. Servirà a qualcosa? Non credo, nel migliore dei casi dopo poche ore sarà di nuovo fuori" racconta Abdel Outanldou,del. Abdel è amareggiato: "Oltre al danno economico di riparazione della vetrata, quello che mi fa più male è che sono stati distrutti tutti i riconoscimenti che ho ricevuto negli anni.