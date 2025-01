.com - Roma-Lazio, psicologo sport: “Vincerà chi trasformerà la pressione in benzina”

(Adnkronos) – Domenica sera torna il derby della Capitale. “E’ una partita speciale al di là di come in maniera differente ci arrivano le due squadre. Lasta facendo un ottimo campionato e vuole confermarsi, lainvece sta uscendo da un tunnel con le ultime buone prestazione e proverà il colpo di reni – spiega all’Adnkronos Salute Pietro Bussotti,delloe coordinatore di Psicologia dellodell’Ordine degli psicologi dell’Umbria – Il derby calcistico disi carica di significati simbolici, aspettative e pressioni da parte delle due tifoserie, i laziali vogliono la supremazia cittadina e inisti una vittoria importante che sancisca l’uscita dal tunnel. Però – sottolinea – una squadra non è fatta solo da chi scende in campo, ma dallo staff tecnico.