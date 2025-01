Roma ferma | sciopero dei trasporti il 10 gennaio

Leggi su Funweek.it

Venerdì 102025sarà interessata da unodeipubblici che metterà a dura prova la mobilità dei cittadini. A incrociare le braccia saranno sia i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale, come ATAC e Cotral, sia gli addetti alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.Loè stato indetto da due diverse sigle sindacali: Faisa Confail per i dipendenti del trasporto pubblico locale e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI, Cobas Lavoro Privato e Coordinamento Ferrovieri per gli addetti alla manutenzione ferroviaria.Lodeipubblici locali durerà 4 ore, mentre quello del personale ferroviario avrà una durata di 24 ore, a partire dalle 21 del 9.Saranno interessati bus, tram, metro, treni regionali, intercity e alta velocità.