Quotidiano.net - “Perché gli squali attaccano l’uomo”. Pratesi (WWF): dal cibo in mare alla mattanza della specie

Roma, 3 gennaio 2025 – Il subacqueo morto dopo l'attacco di uno squalo in Nuova Caledonia è la seconda vittima in pochi giorni, dopo Gianluca Di Gioia attaccato e ucciso nel Mar Rosso, il 29 dicembre. Isabella, direttore del programma conservazione del WWF Italia, per la tragedia avvenuta in Egitto punta subito il dito contro “la pratica di smaltire rifiuti organici in. Glisono animali molto opportunisti e hanno imparato ad avvicinarsi alper mangiare”. Diverso, osserva, quel che è successo in Nuova Caledonia a un subacqueo, azzannato a un braccio e poi morto. “Quando vai a pesca attiri comunque l’olfatto di questi animali, che è super sviluppato”. "Quali sono glipericolosi per” Tra lepiù pericolose permette “lo squalo tigre, lo squalo bianco, il longimanus e anche il mako, che però sta in acque aperte, quindi è una rarissima evenienza incontrarlo”.