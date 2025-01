Gamberorosso.it - “Partecipare a Masterchef è stato un atto di coraggio". Gaetano e Ilaria raccontano i problemi con i disturbi alimentari

Parlare dinon è più un tabù, nonostante i dati del ministero della Salute siano allarmanti – si parla di 3 milioni di persone in Italia affette da Dna, dato ancora più preoccupante: si comincia in giovane età, anche prima dei 14 anni – e i social non contribuiscano affa veicolare una narrativa concreta e sana dell’argomento, basti pensare alla moda legata al disturbo della drunkoressia diffusa fra i giovani. Si sente spesso dire che da un disturbo alimentare non si esce completamente, lo ha raccontato Eleonora Riso, vincitrice di2023 in un’intervista per il podcast di Alcazar Off e lo ha raccontato recentemente al programma Belve anche Elisabetta Canalis. Ma anche se può sembrare un controsenso, in molti casi è il cibo stesso la medicina per superare il problema e il programma di Sky,, anche se in sordina, si è rivelato il mezzo per raccontare storie di concorrenti che hanno preso il problema di pancia e l’hanno affrontato cucinando.