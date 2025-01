361magazine.com - MasterChef Italia: gli eliminati del nuovo appuntamento

Primi colpi di scenaLa puntata diha regalato una serata ricca di emozioni, sfide a tema e colpi di scena, con un focus sul colore rosso e molteplici momenti decisivi per gli aspiranti chef.Prima Parte: Red Mystery Box e Pressure TestLa puntata è iniziata con la Red Mystery Box, il cui tema centrale era il “cuore”, con dieci ingredienti che lo richiamavano (tra cui cuore di vitello, cuore di bue e ciliegie cuore). Dopo 45 minuti, i giudici hanno scelto il piatto migliore: Anna con Che cavolo di cuore. La vittoria le ha garantito la Golden Pin e il potere di nominare un concorrente per il Pressure Test. Anna ha scelto Ilaria, che si è unita ai peggiori già individuati dai giudici: Katia, Gaetano e Reza.In questa fase, sono entrati in scena le riserve della stagione, Sara (modella) e Pino (falegname), che aspiravano a un posto nella Masterclass.