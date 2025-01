Terzotemponapoli.com - Mancini: “Io al Napoli? Solo voci, penso alla Roma”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un legame speciale cone il derbyGianluca, pilastro della difesa giallorossa, ha ribadito il suo legame profondo con la città e il club durante un’intervista a Il Tempo. Per il calciatore, vivere anon è soltanto una scelta professionale, ma anche emotiva. “Ormai è tanti anni che sto a, è una partita particolare”, ha dichiarato riferendosi al derby contro la Lazio.ha descritto l’atmosfera unica che si respira nei giorni che precedono questa sfida. “Non c’è un avvicinamento diverso per ogni derby, ma è una settimana particolare. Lo senti subito dagli allenamenti, è nei pensieri da quando ti svegli fino ad andare a letto”.Il difensore ha condiviso come questa attesa influenzi ogni momento della giornata, una pressione positiva che aumenta la concentrazione: “Durante la giornata fai una cosa e pensi: ‘Devo stare attento, c’è il derby’”.