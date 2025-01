Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 54-42, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il terzo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-51 2/2 Hernangomez. Rimessa.Viene dato l’antisportivo a Polonara per il fallo su Hernangomez anche e soprattutto a causa della caduta dello spagnolo.Gran stoppata di Polonara su Hernangomez che però ricade male, di schiena. Dovrebbe non esserci nulla di grave, è comunque secondo fallo per Polonara stesso in virtù della dinamica della stoppata.67-51 Hernangomez da tre. 9/14 dall’arco per i greci.64-51 In entrata Cordinier, 6’45” a fine.64-49 Nunn risponde da lontanissimo dall’arco.61-49 Riceve in punta e segna da tre Pajola.61-46 Hernangomez anticipa Polonara e vola a schiacciare.59-46 Realizza l’aggiuntivo Yurtseven.58-46 Ancora Yurtseven che sfrutta il mismatch con Cordinier, fa saltare Polonara, segna e subisce il fallo.