Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Knutson/Rikl 7-5, 3-6, 0-0, Italia-Cechia 0-2 United Cup in DIRETTA: i cechi vincono il secondo set, super tie-break decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio Sara3-2 Ottima copertura della rete da parte di3-1gioca un’ottima risposta, prende la rete, gioca una buona volee d’approccio e poi chiude con lo smash.Al servizio Gabriela2-1non trova la risposta sull’ottima prima di.1-1 Prima al centro e volee vincente di.Al servizio Andrea0-1 Prima vincente per il ceco.Al servizio PatrikSi giocherà un long tie-a 10.TERZO SETDal 3-2 e doppia pallaper glini al 3-6 per i. La coppia azzurra si è fatta sfuggire ilparziale con qualche errore di troppo die qualche grande giocata di. Vedremo se i due azzurri riusciranno a trovare la quadra per il tie-.3-6 Gioco eset: si ferma in rete la volee di