L’esistenza del tempo

Cosa può essere ilse non un insieme di attimi in successione che si annullano a vicenda?Gli antichi, con la clessidra, confondevano il passato con il futuro semplicemente rivoltandola.Misurare il, da un punto di vista fisico, è come cercare di cogliere l’attimo: tutto è relativo al movimento.Ildi caduta di una piuma da una certa altezza sarà differente rispetto aldi caduta, dalla stessa altezza, di un mattone. Questo, anche se ci porta al concetto di massa, rappresenta un segmento di durata, ma non il.Il passato, relativo alla nostra vita, e il futuro, che deve ancora accadere, non esistono realmente. Il passato è passato e non esiste più, mentre il futuro è un’illusione: può avverarsi o non avverarsi.Passato, presente e futuro, se li osserviamo nella clessidra, si riducono a un solo granello che passa dal collo stretto.