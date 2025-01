Le ‘bodyguard’ Awed e Gabriele Vagnato nel cast di ‘Red Carpet’

Leggi su Funweek.it

Dal 9 gennaio, il tappeto rosso più imprevedibile e divertente del piccolo schermo arriva in esclusiva su Prime Video con il nuovo game show italiano Original Red Carpet – Vip al tappeto. Alla conduzione Alessia Marcuzzi (qui la nostra intervista) che veste anche i panni inediti di capo di un’agenzia di bodyguard che dovrà proteggere le celebrities in situazioni esilaranti e imprevedibili. Proprio tra le guardie assoldate a scortare i vip ci sono. Come se la saranno cavata?A detta loro, “malissimo!”. “Tutto quello che potevo fallire, l’ho fallito. Pensa che è stata Valeria Marini a difendere me, quando avrei dovuto essere io a difendere lei!”, aggiunge. “Però posso dire che è stato un bel successo personale!”. E in coro, dichiarano: “Abbiamo fallito in maniera esemplare, e bisogna dirlo: nessuno fallisce come noi! Nella vita, anche saper fallire è un’arte”.