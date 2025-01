Pianetamilan.it - Juventus-Milan 1-2 (90?): derby in finale! | Supercoppa Italiana News

Leggi su Pianetamilan.it

È terminata da pochi minuti, seconda semidella 'Final Four' dellache si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco tra i bianconeri di Thiago Motta e i rossoneri di Sérgio Conceição. Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per ladi Motta suldi Conceição, in virtù del gol di Kenan Y?ld?z (21'), la ripresa si apre subito con una palla-gol per i bianconeri. Ripartenza veloce, 3 vs 2, della 'Vecchia Signora', con la sfera allargata a destra proprio per Y?ld?z. Il diagonale del turco termina di poco fuori dal palo alla destra di Mike Maignan. Y?ld?z, sulla fascia, fa ammattire Theo Hernández e, al 47', mette al centro dell'area un cioccolatino per Dušan Vlahovi?. Il serbo, però, pur arrivando alla conclusione non trova la porta.