Ilrestodelcarlino.it - Il "Cittadino dell’anno". Torna il grande concorso che premia i talenti. Ecco i 20 nomi da votare

PESAROStorie, volti, protagonisti noti e altri meno noti. C’è tutto questo nella nostra iniziativa ‘Il’ cheper l’ottava edizione. Partiamo oggi come sempre con la presentazione dei venti candidati. Alcuni li conoscete bene, altri imparerete a conoscerli nel corso delle prossime settimane attraverso le interviste che pubblicheremo. C’è chi è legato a fatti che sicuramente ricorderete: come dimenticare, per esempio, l’incredibile vittoria di Luca Nardi, il tennista pesarese che l’11 marzo riuscì nell’impresa di battere Novak Djokovic, che all’epoca era ancora numero 1 al mondo? Oppure Francesca Perrotta, la direttrice dell’Orchestra Olimpia composta da sole donne che fu protagonista il 20 gennaio all’inaugurazione di ‘Pesaro capitale della cultura’: sul palco della Vitrifrigo Arena corresse il conduttore Paolo Bonolis che l’aveva chiamata ‘signora’ e che in generale era andato abbondantemente fuori dai binari.