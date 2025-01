Quifinanza.it - Il business del Giubileo, quanto costano i gadget con logo ufficiale

Leggi su Quifinanza.it

Ilnon è ancora partito, il merchandising a tema invece sì: i pellegrini che si recheranno a Roma per l’Anno Santo dedicato alla speranza potranno acquistare una serie dicon ildell’evento.Sugli scaffali si trova tutto il necessario: dagli accessori relativi al vestiario alle penne, dalle borracce ai pupazzetti che raffigurano “Luce”, la mascotte (disegnata in stile anime giapponese) delindetto da Papa Francesco. Ilè impresso anche su caffettiere e bottiglie d’olio e di vino.Il negozio Jubilee Official Store si trova a Roma, in via della Traspontina 17. In alternativa ci sono altri punti di vendita ufficiali, i primi sono stati aperti in via della Conciliazione. Ci sono poi gli Infopoint e il sito web jubileeofficialstore.com.Il costo deiufficialiEcco le cifre: il peluche che raffigura “Luce” non è a buon mercato, per la verità: costa infatti 44,90 euro; il portachiavi “Luce” costa 18,90 euro; il popsocket, quella specie di bottone da applicare al retro dello smartphone, costa 12,90 euro; le spillette tonde7,90 e quelle sagomate, e più eleganti, viaggiano sui 8,90; il braccialetto costa 34,90 euro; il segnalibro in metallo costa 14,90 euro; l’orsacchiotto abbigliato come un pellegrino è venduto a 21,90 euro, ma costa 11,90 nella versione portachiavi; il rosario-bracciale in legno è venduto a 5,90 euro mentre i bracciali in silicone (non rosario)9,90 euro; i magneti9,90 euro.