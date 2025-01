Romadailynews.it - I nuovi appuntamenti promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

Leggi su Romadailynews.it

Il programma degli eventi è disponibile su culture..it, sui canali FB e IG @culture, X culturee con #Culture, 3 gennaio 2025 – Anche quest’anno, tante le iniziative e i progettidi. Dal teatrodanza, dmusica al cinema all’arte, passando per gli incontri e le attività per bambini e famiglie, questa settimana sono tante le opportunità per vivere la città: proseguono, infatti, glili proposti dalle istituzionili cittadine.IN EVIDENZAPer il tradizionale appuntamento con la Festa della Befana di Piazza Navona, il 6 gennaio alle 15, in prossimità dello stand delle Biblioteche di, è in programma Epifania di voci. A esibirsi oltre 70 voci che proporranno un interessante repertorio musicale per questo concerto realizzato in collaborazione con l’Associazionele Decanto, punto di riferimento per il mondo corale ae in Italia.