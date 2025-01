Oasport.it - Henk Lategan sorprende tutti nel prologo della Dakar tra le auto. Carlos Sainz più indietro

Leggi su Oasport.it

29 km affrontati quasid’un fiato. Laha avuto inizio nel suoa Bisha, in Arabia Saudita. Sesta edizione che il territorio citato sarà teatroMaratona nel Deserto e oggi il percorso presentava diverse condizioni e non è stato facile adattarsi. Un piccolo antipasto in vista di quel che sarà. Come previsto da regolamento, i 10 piloti ??più veloci di questo antipasto potranno scegliere la loro posizione di partenza per la prima tappa di domani.Ebbene, il sudafricanoè stato il migliore tra lenell’interpretare quanto previsto, riuscendo a trovare velocità e mettendo a frutto ottime capacità di navigazione sulla sua Toyota. In 15’18”ha svettato nell’overall, davanti alla Ford dello svedese Mattias Ekstroem, distanziato di appena un secondo, e uno dei favoritivigilia, il qatariano Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 20?.