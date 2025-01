Lopinionista.it - “Hello Yoyo”, nuova edizione del contenitore per bambini per imparare l’inglese in allegria

Leggi su Lopinionista.it

ROMA –con i propri beniamini. E’ questa l’obiettivo di “”, ilRai per, che torna con la terzadal 6 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ore 18 su Raie su RaiPlay. Il magical world di Laura Carusino e della sua pasticciona fantastic bag, quest’anno con una grafica tutta rinnovata, ospiterà i numerosi e amati protagonisti di rinomate serie di cartoni animati tutte in lingua originale inglese.Da Bing a Peppa Pig, fino a Timmy con i suoi simpatici amici, le nursery rhymes di Pocoyo, Masha e Orso, Small Potatoes e altri ancora. Personaggi che intratterranno icon nuove e divertenti storie. Su RaiPlay sono disponibili anche le puntate delle prime due edizioni. Con questo programma Rai Kids prosegue nell’obiettivo di fornire ai più piccoli contenuti per avvicinare iall’apprendimento della lingua inglese.