Gli angeli dei cervi abbandonati, Franca e Mario: "Siamo anziani, aiutateci a sfamarli"

LECCO – Sono estremamente diffidenti. Se si avvicina qualche estraneo, scappano. Quando invece sentono il rumore dell’auto o la voce die Mariache si avvicinano, corrono da loro atrotto. Prima era uno solo, adesso isono sei.Vassena, pensionato di 75 anni, e sua moglie MariaCrotti, che di anni ne ha 70, li nutrono e li curano da undici anni. Ininterrottamente. Avanti e indietro, da Lecco al Pian delle Betulle, a Margno, almeno tre volte a settimana. Con il sole e il caldo durante la bella stagione, la pioggia e l’umidità d’autunno, la neve e il gelo d’inverno. Quando possono, i due arrivano fin lassù, a 1.600 metri di altezza, in 4x4; altrimenti, quando la strada è impraticabile per il fango, il ghiaccio e la coltre bianca, a piedi, zaino in spalla stipato di fieno, crocchette, pane secco, mele e carote, di cui ivanno ghiotti.