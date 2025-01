Anteprima24.it - Geolier debutta all’Arena e chiude a Verona il tour 2025

Tempo di lettura: < 1 minutoNuova data delper, che il 27 settembre, per la prima volta nella carriera, calcherà il palco dell’Arena di. L’appuntamentorà la stagione live dell’artista, che lo vedrà nei palasport in primavera e per due live all’Ippodromo di Agnano a Napoli in estate.A meno di tre mesi all’inizio del “live”, con inizio il 15 marzo a Jesolo (Venezia), il rapper ha già ‘sold out’ otto appuntamenti nei palasport e due live del 25 e 26 luglio ad Agnano, il palco con maggiore capienza per la musica live a Napoli. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.