Gas prezzi in aumento per clienti vulnerabili | +25% a dicembre

.com - Gas, prezzi in aumento per clienti vulnerabili: +2,5% a dicembre

Leggi su .com

(Adnkronos) –della bolletta del gas inanche per i. Il valore della materia prima del ‘Servizio di tutela dellatà’ gas aaumenta infatti del 2,5% rispetto a novembre. A comunicarlo è Arera in una nota. L’ultimo mese del 2024, si ricorda, ha visto le quotazioni all’ingrosso inrispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas (cmem,m), per inel servizio di tutela dellatà, è pari a 47,59 €/mwh. Idomestici attualmente nel servizio di tutelatà gas sono circa 2,36 milioni. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (cmem,m), applicata ainel servizio di tutela dellatà, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.