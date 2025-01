Ilgiorno.it - Fondazione Riccagioia. La candidatura tecnica:: "Brambilla presidente"

"Penso che la professoressa Vittoriasia la candidata migliore per la presidenza della. Le sue competenze in materia di agritech e foodtech, l’esperienza maturata nel campo della ricerca e il profilo strettamente tecnico rappresentano la garanzia migliore per rilanciare l’attività dellae dare a tutto il settore agroalimentare in Lombardia un punto di riferimento solido". Il vicedel Senato Gian Marco Centinaio ha usato queste parole a sostegno delladella docente alla presidenza della, che si trova di fronte a un momento cruciale. "Le sue competenze, unite a un’esperienza consolidata nella ricerca – ha sottolineato l’esponente leghista – la rendono un candidato prezioso per rilanciare le attività della".