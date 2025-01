Pianetamilan.it - Ex Milan, Bonucci: “Stasera tiferò per la Juventus. Ecco come finirà”

, ilaffronterà lain occasione della semifinale di Supercoppa Italiana e ne ha parlato anche Leonardo. L'ex difensore centrale, che recentemente ha appeso gli scarpini al chiodo, ha giocato con entrambe le maglie.ha giocato per ladal 2010 al 2017 e, in seguito, dal 2018 al 2023. L'ex difensore della Nazionale Italiana, con la quale ha vinto l'Europeo nel 2021, è stato un pilastro della difesa bianconera. Con la Juve ha giocato 502 partite e segnato 35 gol ed ha vinto: 8 Scudetti, 5 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia. Nella stagione 2017/2018, dopo alcuni problemi con Allegri,passò alper 42 milioni di euro, diventandone anche capitano. In quella stagione, deludente da tutti i punti di vista, l'ex numero 19 rossonero giocò 51 partite e segnò solo 2 gol, uno contro il Crotone e l'altro proprio contro la Juve in trasferta.