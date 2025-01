.com - Ermal Meta pubblica il nuovo singolo Il campione

Da oggi in digitale e in rotazione radiofonica Il, ildi, in primavera il cantautore torna live nei teatriDa oggi in digitale e in rotazione radiofonica Il, ildi. L’inedito, dedicato alle canzoni che accompagnano la nostra vita, sarà incluso alla tracklist dell’album Buona Fortuna uscito lo scorso maggio contenente i singoli Mediterraneo e L’unico Pericolo, e arriva dopo un anno importante per l’artista sia dal punto di vista artistico che personale.“Ci sono canzoni che ci accompagnano come amici silenziosi, ma sempre presenti. Forse non ci salveranno, ma le canteremo lo stesso, come a dire “io ci credo ancora”, come fa unche punta la porta e oltre ad essa, l’eternità.” – Commentain merito al