Ilrestodelcarlino.it - Domenica si entra gratis al Palazzo Ducale di Urbino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con le festività di fine e inizio anno che si avviano a conclusione, arrivano anche gli ultimi giorni per visitare la mostra “Volponi corporale“ a, che si chiuderà il 6 gennaio. L’esposizione è stata una delle iniziative organizzate per celebrare lo scrittore, nonché appassionato collezionista d’arte, Paolo Volponi a 100 anni dalla sua nascita. Allestita in una sala adiacente a quelle che già ospitano altre donazioni della famiglia Volponi, la mostra pone al centro i soggetti delle opere collezionate, evidenziando la passione di Volponi per il Seicento, una pittura caratterizzata dall’intensa e realistica rappresentazione dei corpi. In occasione dell’Epifania, la Galleria nazionale delle Marche sarà aperta con il regolare orario, dalle 8,30 alle 19,15 (chiusura biglietteria alle 18,15).