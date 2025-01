Thesocialpost.it - Corea del Sud, incendio in edificio commerciale di 8 piani: persone intrappolate all’interno

Leggi su Thesocialpost.it

Undi vaste proporzioni è divampato in undi ottoa Seongnam, a sud di Seul,del Sud. L’, che ospita attività commerciali e abitazioni, è stato avvolto da un denso fumo nero, come mostrano le immagini diffuse dall’agenzia sudna Ynt. Diverserisultano, e le operazioni di soccorso sono in corso. “Non si ha ancora notizia di vittime”, riportano le autorità locali, mentre i vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme per accedere alle aree interne dell’e trarre in salvo chiunque sia rimasto bloccato.notizia in aggiornamento.L'articolodel Sud,indi 8proviene da The Social Post.